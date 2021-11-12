Дітей переїхав не син чиновника, – прокуратура про жорстку ДТП у Харкові
12 листопада 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:Vgorode
У Харкові 11 листопада елітний позашляховик збив 2 дітей на переході. У мережі одразу повідомили, що за кермом був син чиновника.
Проте наступного дня це спростували в прокуратурі. Там зазначили, за кермом була інша людина та розповіли нові деталі ДТП.
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"Задивився в телефон"
Речник Прокуратури Харківщини розповів, що водій пояснив, як сталася аварія. Мовляв, просто відволікся на телефон. Також чоловік заявив, що не вживав наркотики. Проте експертиза виявила в його крові метадон.
Автомобіль належить компанії "Агрофірма Колонтаїв", бенефіціаром якої є дружина очільника Харківської РДА Ольга Раїна. Спершу повідомляли, що за кермом був саме її син.
Коротко про цю ДТП
- Авто збило дітей, коли вони переходили дорогу.
- Це сталося на перетині проспекту Науки та вулиці Тобольською.
- Одного з потерпілих позашляховик протягнув по дорозі ще 10 метрів.
- Попри надзвичайну жорсткість зіткнення, діти не отримали сильних ушкоджень.
- Лікарі діагностували лише струси мізків, забої та подряпини.
- За кермом транспорту, ймовірно, був 34 річний Дмитро Лисенко.
- Чоловіка за рік до цього судили за викрадення фотоапарату.