Дітей переїхав не син чиновника, – прокуратура про жорстку ДТП у Харкові

У Харкові 11 листопада елітний позашляховик збив 2 дітей на переході. У мережі одразу повідомили, що за кермом був син чиновника.

Проте наступного дня це спростували в прокуратурі. Там зазначили, за кермом була інша людина та розповіли нові деталі ДТП.

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"Задивився в телефон"

Речник Прокуратури Харківщини розповів, що водій пояснив, як сталася аварія. Мовляв, просто відволікся на телефон. Також чоловік заявив, що не вживав наркотики. Проте експертиза виявила в його крові метадон.

Автомобіль належить компанії "Агрофірма Колонтаїв", бенефіціаром якої є дружина очільника Харківської РДА Ольга Раїна. Спершу повідомляли, що за кермом був саме її син.

Коротко про цю ДТП