Дітей у вишиванках все більше: як відзначили Перший дзвоник на Донбасі

У понеділок, 3 вересня, офіційно стартував навчальний рік. Перший дзвоник продзвенів і у прифронтових містечках попри те, що зовсім поруч війна.

За поганою традицією навчальний рік на Донбасі розпочався під обстріли проросійських бойовиків, передає кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Порошенко привітав усіх з початком нового навчального року

За минулу добу було зафіксовано 16 обстрілів. Вдень традиційно трохи тихіше, проте повної тиші ворог не дотримується.

Проте на прифронтових територіях навчальний рік таки стартував. За словами військового кореспондента, що радує око – то з кожним роком дітей у вишиванках стає все більше і більше, а самі лінійки відбуваються під гімн України.

Зазначимо, що останні кілька років на Донбасі школи активно відбудовують – і ті, що були пошкоджені через обстріли, і старих будівель. Також завозять навчальні матеріали. За словами самих вчителів, до навчального року вони готові.

Відео святкування Першого дзвоники у прифронтових районах на Донеччині