Дітей в Україні досі ув'язнюють за те, що в інших країнах не вважалося б злочином

Більшість неповнолітніх, які зараз відбувають покарання у виховних колоніях, потрапили туди через дрібні крадіжки телефонів, продуктів з магазину чи невеликої суми грошей. Конвенція ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала ще у 1996 році, передбачає, що ув’язнення неповнолітніх може використовують у виняткових випадках як останній захід.

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба.

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Вона пояснила, що "як останній захід" – означає, коли інші заходи та види покарань не допомогли навчити дитину, як чинити правильно.

Пріоритетом у роботі працівників системи правосуддя має бути запобігання злочинів. Для цього потрібно з’ясувати, чому дитина припустилась помилки, пояснити їй, чому вчинок поганий, та допомогти подолати труднощі, які призвели до скоєння злочину. Саме такі завдання перед собою ставить програма відновлення для неповнолітніх та медіація між неповнолітнім правопорушником та потерпілим,

– наголосила Ірина Шиба.

Хто такий медіатор?Медіатор – це посередник, який бере участь у процесі, допомагає сторонам почути один одного: неповнолітньому – усвідомити скоєне, прийняти відповідальність, а потерпілому – зрозуміти, чому саме він став жертвою, відчути себе в безпеці, почути вибачення. А найголовніше – отримати саме те відшкодування, яке хоче він, а не прокурор чи суддя.

У 2017 році чоловік підбив двох неповнолітніх викрасти майно з автомобіля, який стояв у дворі. Поки хлопці стояли "на шухері" чоловік викрав із салону музичний плеєр, який коштував всього 200 гривень. За законом хлопцям загрожувало кілька років позбавлення волі.

Суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Сергій Щербина звернув увагу на те, що неповнолітні взяли участь у зустрічі з потерпілим. В процесі зустрічі вони вибачились та запропонували один день допомагати потерпілому по господарству. Крім того, вони відшкодували збитки й відремонтували автомобіль. Потерпілий не хотів, щоб хлопців відправляли за ґрати,

– зазначила Ірина Шиба.

Вона додала, що тоді суддя вирішив: хлопці не є суспільно небезпечними, бо в процесі зустрічі усвідомили свою вину. Тож звільнив їх від кримінальної відповідальності.



Честь тижня" отримує Сергій Щербина

Премію "Честь тижня" за врахування результатів медіації у справі неповнолітніх отримує суддя Заводського районного суду міста Миколаєва – Сергій Щербина.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи та добивається очищення суддівських лав.

Відео повного відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕчесть" за 25 квітня 2019