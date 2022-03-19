Діти з Маріуполя з осколковими пораненнями лежать у лікарні Запоріжжя
Джерело:Запорізька ОДА
У Запорізьку обласну дитячу лікарню з Маріуполя евакуювали двох діток з осколковими пораненнями.
В якому стані діти
Хлопця і дівчину 15 років було доставлено спочатку до Бердянська, а звідти машиною швидкої у супроводі конвою до Запоріжжя. Про це повідомив Олександр Старух глава Запорізької ОДА.
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За його даними, у хлопця мінно-осколкове важке ураження нижньої кінцівки. У дівчини – проникаюче ураження голови, осколкове ураження правої гомілки та стопи.
Водночас директор обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко сказав, що прогноз для обох дітей позитивний.
Лікарі борються за життя дітей
В обласній дитячій лікарні перебувають ще 4 дітей. Серед них дівчина 12 років з кульовим пораненням шиї, лікарі борються за її життя – стан дуже важкий.
У реанімації новонароджених знаходиться 6 новонароджених, двом дітям проводиться штучна вентиляція легенів.
До слова, упродовж 19 березня гумкоридорами вдалося вивезти 6 623 людини.
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