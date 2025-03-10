Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Трагічна подія сталася 10 березня у селі Малий Листвен Ріпкинської громади.

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Діти провалилися під кригу на річці

Після обіду троє хлопчиків пішли гуляти до місцевої річки Білоус. Вони спустилися на кригу, але покрив води був дуже тонким через потепління. Тож лід не витримав і хлопці впали у воду. Діти кричали та кликали на допомогу.

Перехожа жінка швидко відреагувала та почали діставати дітей з річки. Двох із них вдалося врятували. Але витягти ще одного 9-річного хлопчика не встигли, він захлинувся та загинув.

Його брата 2012 року народження госпіталізували до лікарні, а хлопця 2017 року народження забрали додому. Хлопчина в цей момент перебував найближче до берега, тож майже не постраждав.

У ДСНС нагадали, що лід на водоймах небезпечний у весняний період. Українців закликають не виходити на кригу та розповісти дітям про загрозу провалу льоду.

Батьки! Вкотре закликаємо нагадувати дітям про небезпеку виходу на тонку кригу. Особливо у період нестійких температур!

– написали в ДСНС.

У січні під лід провалився 12-річний хлопчик на Хмельниччині. Він впав у воду, повертаючись зі школи. На крики дитини прийшли жителі, які викликали рятувальників. Дістати хлопця з води було не легко, але Тоді працівники ДСНС змогли врятувати хлопця за допомогою човна та мотузки з рятувальним кругом. Його життю нічого не загрожувало.