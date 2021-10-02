За даними поліції, інші четверо неповнолітніх не постраждали. Інцидент стався 2 жовтня у селі Петрове.

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Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з'їхав з узбіччя,

– зазначили правоохоронці.

Після дорожньо-транспортної пригоди кермувальник утік. Наразі його місце перебування встановлюють.

Зверніть увагу! Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.



На Одещині через перевертання трактора загинув хлопчик / Фото Нацполіції