За даними поліції, інші четверо неповнолітніх не постраждали. Інцидент стався 2 жовтня у селі Петрове.
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Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з'їхав з узбіччя,
– зазначили правоохоронці.
Після дорожньо-транспортної пригоди кермувальник утік. Наразі його місце перебування встановлюють.
На Одещині через перевертання трактора загинув хлопчик / Фото Нацполіції