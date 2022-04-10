Діти вважають себе винними, бо виїхали з гарячих точок без батьків, – волонтер

Всі українські діти зараз травмовані війною, щодня ми чуємо страшні цифри вбитих і поранених. Але, на жаль, ми не маємо статистики щодо психологічно травмованих дітей і з цими наслідками нам працювати ще довго.

Про це у ефірі 24 каналу, розповів Азад Сафаров, журналіст, волонтер та співзасновник фонду Голоси дітей. Він також зазначив, що раніше фонд опікувався дітьми з Донбасу, сьогодні ж – проблеми є у діток з цілої України.

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"Зараз ми намагаємося надати усім першу психологічну допомогу, адже діти пережили страшне. Ми допомагаємо усім постраждалим дітям говорити про те, що їх турбує: через арттерапію, через індивідуальну сесію із психологом," – говорить волонтер.

Те, що вони розповідають, боляче чути. Багато з них евакуювались, залишивши батьків у зонах бойових дій. Багато дітей відчувають провину, через те, що залишили батьків, а самі врятувались,

– зазначає Сафаров.

За словами журналіста, це відчуття безсилля і злості дуже шкодить дітям – вони ріжуть собі руки, нівечать себе, саме через те, що цю злість та агресію нема куди виплеснути.

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