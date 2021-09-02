Діти занедбані, а батьки пиячать: в Одесі зі скандалом забрали з сім'ї 5-річну дівчинку

На вулиці Паустовського в Одесі посадовці забрали 5-річну дитину з сім'ї, де про неї практично не піклувалися. Про це повідомили 2 серпня.

За день до цього правоохоронцям зателефонували та повідомили, що в одній із квартир сильно плаче дитина. Вони туди приїхали та побачили абсолютну антисанітарію, а також інші наслідки пиятики.

Раніше Мала проблеми з законом: що відомо про бабусю скаліченого хлопчика з Черкас

Поліція приїжджала туди не вперше

У цьому помешканні жили дівчинка та її 14-річний брат. Їхні батьки вже кілька разів потрапляли до поля зору поліції, бо неналежно виконували батьківські обов'язки.

Сусіди розповіли, що ці люди постійно пиячать і сваряться. А ось на увагу до дітей, мовляв, часу не залишається.

Працівники поліції та служби у справах дітей виявили цілковиту антисанітарію. Тому умови там назвали абсолютно неприйнятними для проживання дітей.

Поки забрали одну дитину

Правоохоронці виписали протокол на 55-річного батька та 43-річну матір дітей. Їх вважають винними в неналежному виконанні обов'язків щодо виховання дітей.

Дівчинку одразу забрали та направили на медичне обстеження. Зараз вона перебуває в спеціалізованому дитячому закладі. Питання вилучення з сім'ї хлопця ще вирішується.

Схожий випадок в Одесі

14 травня правоохоронці почали розслідування звернення Одеситки щодо можливого зґвалтування її 3-річного сина. Підозрюваного сусіда затримали та доставили у відділення.

Однак його вина була сумнівна, а ось сім'ю дитини вирішили перевірити. Коли правоохоронці прибули, то помітили, що там незадовільні умови. Тому з помешкання забрали 6 дітей.