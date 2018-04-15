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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Діти Асада відпочивали в окупованому Криму, і після чого стали "краще розуміти Росію"

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Діти Асада їздили на відпочинок у Крим
Діти Асада їздили на відпочинок у Крим / Фото з відкритих джерел

Президент Сирії розповів, що його діти у 2017 році відпочивали у таборі "Артек" в окупованому російськими військами Криму.

Такі інформація повідомляється у російському агентстві з посиланням на слова Асада і депутата Держдуми РФ Дмитра Сабліна.

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Дмитро Саблін процитував слова сирійського тирана Башара Асада: "Ми хотіли б, в першу чергу, зосередитися на роботі з молоддю. Мої діти в минулому році відпочивали в "Артеку". Після цього вони стали краще розуміти Росію".

Крім того, як повідомив парламентарій, Асад розповів, що його діти цікавляться спорудженням Кримського моста і стежать, як йде будівництво, в також проявляють інтерес до політики, пише "Інтерфакс-Україна".

Теги: Новини політики Війна у Сирії Башар Асад Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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