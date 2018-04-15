Діти Асада відпочивали в окупованому Криму, і після чого стали "краще розуміти Росію"

Президент Сирії розповів, що його діти у 2017 році відпочивали у таборі "Артек" в окупованому російськими військами Криму.

Такі інформація повідомляється у російському агентстві з посиланням на слова Асада і депутата Держдуми РФ Дмитра Сабліна.

Читайте також: Перша леді пекла: більше про дружину Башара Асада

Дмитро Саблін процитував слова сирійського тирана Башара Асада: "Ми хотіли б, в першу чергу, зосередитися на роботі з молоддю. Мої діти в минулому році відпочивали в "Артеку". Після цього вони стали краще розуміти Росію".

Крім того, як повідомив парламентарій, Асад розповів, що його діти цікавляться спорудженням Кримського моста і стежать, як йде будівництво, в також проявляють інтерес до політики, пише "Інтерфакс-Україна".