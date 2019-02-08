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      Діти і політика: як кандидати використовують малечу для піару

      336 Читать новость на русском
      Чому така реклама є дієвою?
      Чому така реклама є дієвою? / unsplash

      Кандидати у президенти з наближенням виборів застосовують усі можливі способи, аби сподобатися людям і "заслужити" позитивне ставлення аудиторії. Одним із перевірених методів є використання для цього дітей. Розповідаємо, як подарунки садочкам у супроводі фотокамер та ролики з дітьми впливають на виборців і які політики це застосовують.

      Як політики використовують дітей для піару?

      Дарують подарунки садочкам і школам, обов’язково фіксуючи це на фото та відео, записують зворушливі рекламні чи привітальні ролики тощо.

      Так, у кінці грудня Олег Ляшко і його донька Влада "попрацювали" Дідом Морозом та Снігуронькою. Вони привезли подарунки до двох дитячих садочків на Чернігівщині. І, звісно, опублікували фото- та відеозвіт на сайті Радикальної партії.

      Ляшко
      Олег Ляшко переодягнувся у Діда Мороза

      Перед Новим роком про малечу згадала і Юлія Тимошенко. Частина школярів та дітлахів у садочках Житомира отримали пакунки з цукерками, печивом та календарями з зображенням Юлії Володимирівни.

      Тимошенко
      Подарунки під ялинку від Тимошенко

      Також Юлія Тимошенко презентувала ролик з нагоди Різдва та Нового року, у якому вперше показала всю свою родину, зокрема і дворічну онуку Єву. Відео починається зі зворушливих побажань, які читає дитина.

      Петро Порошенко на форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", під час якого він офіційно заявив про рішення йти у президенти, привів свою сім'ю, зокрема онуків – Петрика і Лізу. Фото прихильники Порошенка назвали дуже зворушливим та душевним. Проте деякі експерти засумніватися у доцільності присутності дітей на такій події.

      Порошенко
      Прихильники чинного президента були зворушені цим фото

      Низка політиків також традиційно використовують дітей у роликах-привітаннях. Так, Юрій Бойко у своєму великодньому відео робить акцент на мир, який уособлює радісна малеча навколо нього.

      Олександр Шевченко у відео-привітанні з Новим роком та Різдвом також не втримався від ходу з використанням усміхнених дітей-колядників.

      Як це впливає на виборців?

      Діти завжди викликають позитивні емоції. А, з точки зору політтехнологій, використання позитивних емоцій впливає на відповідне сприйняття кандидата виборцями. Тобто позитивних відгук, який дають виборці стосовно дитини, автоматично транслюється на політика, якого рекламують.

      Діти, як і, наприклад, котики у Facebook чи інші милі речі, викликають позитивні емоції. Головне завдання політтехнолога перемістити ці емоції, які викликають картинки або відчуття до тих чи інших персонажів, на конкретного кандидата,
      – пояснює у коментарі 24 каналу політичний експерт Михайло Чаплига.

      За його словами, це справді має реальний вплив на виборців, адже люди голосують емоційно. А використання дітей у агітації завжди викликає реакцію.

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      Варто зазначити, що використання зображень дітей без дозволу батьків – незаконно. Якщо вони не згодні, аби малечу використовували у агітаційних роликах чи на фото разом з кандидатами, то можуть звернутися до поліції з вимогою розслідування використання персональних даних їх дітей без згоди. Тоді ці дані мають бути видалені з відкритого доступу. Винятком є випадки, коли це відбувається у публічних місцях.

      А от в учбових закладах (садочках, школах і навіть ВНЗ) заборонено проводити будь-які політичні або агітаційні заходи, згідно з статтею 31 Закону про освіту.

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      Стосовно подарунків, то їх, до моменту старту виборчої кампанії, кожен може безперешкодно дарувати школярам та малечі з дитячих садочків. Тут мова не йде про політичну рекламу в розумінні законодавства. Проте у разі зйомки все ж не варто забувати про отримання згоди батьків.

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      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні
      151994
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Юрій Бойко Статті Публікації Юлія Тимошенко Олег Ляшко Реклама
      Джерело: 24 канал
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