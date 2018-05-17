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Діти Кейт Міддлтон стануть помічниками на весіллі Маркл і принца Гаррі

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Принц Джордж і принцеса Шарлотта в ролі помічників на весіллі Піппи Міддлтон
Принц Джордж і принцеса Шарлотта в ролі помічників на весіллі Піппи Міддлтон / Фото з відкритих джерел

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться вже за 2 дні, а останні приготування все більше дивують прихильників монархів. Так, наречені принц Гаррі та Меган Маркл вже визначились з маленькими помічниками на весіллі.

На Twitter-сторінці Кенсингтонського палацу повідомляють, що подружками та шаферами принца Гаррі та Меган Маркл стануть діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма – 3-річна принцеса Шарлотта і 4-річний принц Джордж.

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Разом з нею подружками нареченої стануть дві хрещениці принца Гаррі – 3-річна Флоренс ван Катсем і 2-річна Залі Уоррен, а також дві хрещениці Маркл. Також подружкою стане дочка найкращої подруги Меган, відомого канадського стиліста Джесіки Малруні – 4-річна Айві Малруні.

Щодо хлопчиків, то одним з найстарших помічників-пажів принца Гаррі на весіллі стане 4-річний принц Джордж – старший братик принцеси Шарлотти. Окрім нього будуть ще такі хлопчики як хрещеник Гаррі Джаспер Дайер і брати Айві Малруні – 7-річні близнюки Брайан і Джон.


Принц Джордж і принцеса Шарлотта в ролі помічників на весіллі Піппи Міддлтон

Нагадаємо, що весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться вже цієї суботи, 19 травня. Весільна церемонія відбудеться в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку об 11:00.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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