Діти підірвались на гранаті у Дніпрі: нові деталі про стан їхнього здоров'я

Життю шести дітей, які постраждалих від вибуху гранати на Дніпропетровщині, нічого не загрожує. Їх усіх прооперували.

Директор обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик у коментарі 24 каналу розповів, що стан здоров'я дітей покращився.

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Найстаршого постраждалого 16-річного Сашка відімкнули від апарату штучної вентиляції легень, і він уже дихає самостійно. Ще четверо дітей, які отримали осколкові поранення, перебувають у відділені травматології.

На дітей чекає тривала реабілітація, зокрема, з ними працюватимуть психологи.

Що відомо про вибух гранати біля Дніпра? 2 липня у центрі села Пашена Балка, що на Дніпропетровщині, вибухнула граната. Діти віком від 4-х до 16-ти років знайшли небезпечний предмет на смітнику, і принесли з собою на дитячий майданчик. Найстарший спробував розібрати знахідку і та вибухнула.



За попередніми даними правоохоронців, на смітник гранат могла потрапити з території колишньої військової частини, що розташована неподалік села.