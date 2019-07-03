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      Діти підірвались на гранаті у Дніпрі: нові деталі про стан їхнього здоров'я

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      Діти підірвались на гранаті у Дніпрі
      Діти підірвались на гранаті у Дніпрі / Фото з відкритих джерел

      Життю шести дітей, які постраждалих від вибуху гранати на Дніпропетровщині, нічого не загрожує. Їх усіх прооперували.

      Директор обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик у коментарі 24 каналу розповів, що стан здоров'я дітей покращився.

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      Найстаршого постраждалого 16-річного Сашка відімкнули від апарату штучної вентиляції легень, і він уже дихає самостійно. Ще четверо дітей, які отримали осколкові поранення, перебувають у відділені травматології.

      На дітей чекає тривала реабілітація, зокрема, з ними працюватимуть психологи.

      Що відомо про вибух гранати біля Дніпра? 2 липня у центрі села Пашена Балка, що на Дніпропетровщині, вибухнула граната. Діти віком від 4-х до 16-ти років знайшли небезпечний предмет на смітнику, і принесли з собою на дитячий майданчик. Найстарший спробував розібрати знахідку і та вибухнула.

      За попередніми даними правоохоронців, на смітник гранат могла потрапити з території колишньої військової частини, що розташована неподалік села.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Дніпра Зброя Вибух
      Джерело: 24 канал
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