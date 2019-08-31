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      Діти розповіли, що їх били у таборі: як це пояснила адміністрація

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      Вожатий гамселив дітей у таборі, змушував хлопчиків бити один одного, залякував та знущався. З такою моторошною інформацією до журналістів 24 каналу звернулись батьки потерпілої дитини. Кажуть, що 10-річний Андрій поїхав відпочивати, а повернувся додому із синцями й саднами. У таборі ж заявили, що навпаки не Андрій із хлопцями є потерпілими, а вожатий, який тепер нібито страждає від наклепу.

      "Сахарок", "тормоза", "фанєра" – кожне це слово для 10-річного Андрія означає різновид знущань.

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      "Сахарок" – дрібні синяки, "тормоза" – величезний синяк з гематомою на стегні, "фанєра" – удари в сонячне сплетіння – це вже на судмедекспертизі вказали", – розповіла матір хлопчика.

      І всі ці знущання, запевнив Андрій, відчув на собі, коли відпочивав у літньому таборі. Додому повернувся із гематомами, синцями та саднами. Каже, їхній 23-річний вожатий Даниїл Бабичев регулярно катував вихованців. Ще й його двоюрідний брат, який є вожатим іншого загону, допомагав у цьому.

      Потерпілий хлопчик
      Потерпілий хлопчик

      Хлопчик стверджував, що діти не розповідали батькам та адміністрації табору , бо боялися ще жорстокіших катувань. Також додав, що вожаті нацьковували хлопців один на одного. "Видали нам пачку сухих дитячих сніданків і один це просто доїв. Тоді нас змусили його побити. А хто його не бив, тих били вони", – пригадав Андрій.

      Був у нас один хлопчик Артем. Коли його били, він сказав, що "я розповім директору", то вони продовжували його бити далі. А якось після цього його закрили в наметі та побили,
      – заявив потерпілий Андрій Тутов.

      Директор табору заявив, що вожатий Даниїл не кат, а зразковий вихователь. А всі ці розповіді – наклеп. Дітей же назвав фантазерами. За його версією, проблемними є саме вихованці. Мовляв, це вожатий натерпівся від їх вибриків, бо мусив вгамовувати.

      Вожатий
      Діти з вожатим

      "Інших дітей обмотували туалетним папером і ще щось там робити таке. Влаштували такий шкереберть, що йому прийшлося вгамовувати їх, розтягувати, щоб вони заспокоїлися", – заявив директор табору Володимир Шевчук. Також пояснив, що тілесні ушкодження діти могли отримати під час вправ.

      І батоги, і на шаблях займаються, і на конях. Мистецтво бою, гопак, переправа, походи по озеру. Тобто синьці чи мілкі порізи можна отримати будь-де,
      – розповів директор табору Володимир Шевчук.

      Володимир Шевчук
      Володимир Шевчук

      Запевняє, що регулярно гамселити дітей так, щоб цього не помітили неможливо. Бо вихованці під постійним наглядом двох заступників директора та методиста, який контролює роботу вожатих. А ще в таборі за дітьми пильнують медик та психолог. 

      Крім цього, особисто він щодня по кілька разів спілкувався з дітьми і жодного разу побоїв не помічав. Припускає, що діти обмовляють вожатого, бо їм бракує батьківської уваги.

      Діти в таборі
      Діти в таборі

      Родичів дітей такі пояснення не влаштовують й вони звернулися до поліції. Судмедексперти травми Андрія оцінили, як легкі. Якщо правоохоронці доведуть, що вожатий бив дітей навмисно, йому загрожує штраф до 850 гривень, громадські чи виправні роботи.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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