Діти, схожі на своїх батьків, мають міцніше здоров'я: дослідження психологів

Команда дослідників з Університету Бінгемтона в Нью-Йорку і Університету Південного Іллінойсу виявила, що немовлята, які зовні схожі на батька, в майбутньому виявляються більш здоровими.

Роль батька в процесі виховання дитини часто знецінюється: вважається, що він виконує другорядні функції і його головне завдання полягає в забезпеченні матеріального благополуччя сім'ї. Американські психологи довели зворотнє, сфокусувавшись на тих сім'ях, в яких дітей виховує одна мати.

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Вони вивчили 715 сімей і виявили цікаву закономірність: батьки, на яких були схожі їхні діти, проводили з ними в середньому на 2,5 дня в місяць більше, ніж ті, чиї малюки більше нагадували інших родичів. І це позначалося на здоров'я малюків: перші рідше відчували напади астми, їх не практично не оглядали лікарі "швидкої допомоги", а їх загальний стан впродовж року покращувався на 10%.

Фахівці припускають, що це багато в чому пояснюється теорією еволюції, згідно з якою батьки, які мають більш сильний генетичний зв'язок зі своїм потомством, підвищують його шанси на благополучне і здорове майбутнє.

Що стосується конкретно чоловіків, то ті з них, які спочатку не впевнені в своєму батьківстві, змінюють свою точку зору, якщо бачать, що дитина на них схожа, і потім використовують цю інформацію, щоб визначити, скільки ресурсів, в тому числі часу, вони готові інвестувати в його здоров'я і благополуччя. А ті батьки, яким так і не вдається знайти зовнішніх подібностей з собою, впевнені, що подібного роду "вкладення" не вигідні і не прагнуть жертвувати собою заради дитини. Правда, цей ефект не поширюється на тих дітей, які живуть в повних сім'ях.

На думку дослідників, їх висновки проливають нове світло на роль участі батька у вихованні дітей, особливо в тендітних і неповних сім'ях.