Діти у таборі ходили напівголодні, – мати дівчинки, що два тижні перебуває у комі після отруєння

Батьки 8-річної Марго, яка уже 16 днів перебуває у комі, збираються подавати до суду на приватний табір "Славутич". Їхній доньці стало погано саме під час перебування в цьому оздоровчому закладі. У четвер, 19 липня, батьки вперше поспілкувалися з пресою.

Лікарі не можуть дати точного прогнозу, коли вийде дитина з коми і чи вийде взагалі.

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"Токсикоз з ексикозом, набряк головного мозку, судомний синдром, подолана гостра ниркова недостатність. Але дитина перебуває у тяжкій комі", – розповів завідувач відділення гострої інтоксикації "Охмадиту" Олександр Урін.



Олександр Урін

Держпродспоживслужба повідомляла, що діти у приватному таборі "Славутич" могли отруїтись йогуртом. Проте батьки постраждалої Марго вважають, що йогурт навряд міг бути причиною отруєння, адже його споживали всі.



Мати постраждалої дівчинки – Юлія

Сумніви у батьків викликає усе харчування загалом.

Усі у таборі говорили, що харчування погане. Діти були напівголодні. Вони не все могли їсти, адже їм давали неякісні і погано приготовані продукти,

– заявила мати потерпілої Марго Юлія.

Батьки готуються до судового розгляду справи проти санаторію. Київська облдержадміністрація теж готуватиме позов до суду, бо санаторій порушив припис Держпродспоживслужби і прийняв нових дітей.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 липня, у дитячий табір "Славутич", що на Київщині, усупереч припису Держпродспоживслужби, заїхала нова зміна – понад 200 дітей. Тоді як три експертизи виявили у харчоблоці закладу стафілокок і кишкову паличку.