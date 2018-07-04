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Діти у таборі на Київщині могли отруїтись йогуртом, який тренери зберігали в кімнаті

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Діти у приватному таборі "Славутич", що на Київщині, могли отруїтись йогуртом. Про це повідомляють у Держспродспоживчслужбі. Одна дитина досі в реанімації. Восьмирічна Марго, яку вчора непритомну стані привезли в столичну лікарню "ОХМАДИТ", так і не вийшла з коми. Стан її важкий, кажуть лікарі.

Восьмирічна Маргарита, яка отруїлась у приватному таборі "Славутич", що на Київщині, так і не вийшла з коми. Медики столичній лікарні Охмадтит досі борються за її життя. Батьки з пресою не спілкуються. Лише тітка та лікарі.

Читайте також: Денісова відкрила справу через масове отруєння дітей у таборі під Києвом

"Стан стабільно тяжкий. Так нічого й не змінилось. Тактика лікування, вони трішки схему поміняли. Ніхто прогнозів (не робить – ред.), що буде сьогодні або завтра – такого немає, вони не можуть передбачити перебіг", – розповіла тітка постраждалої дівчинки Людмила Пихаленок.

Діагноз та причини коми лікар поки не називає, каже, що обставини з'ясовують і додає, що батьки проти розголосу. Тим часом Держспоживслужба провела санітарно-епідеміологічне розслідування у таборі, де вчора отруїлися 12 вихованців. Усі постраждалі – з однієї спортивної групи, учні київської школи художньої гімнастики імені Дерюгіних. Спеціалісти вже мають попередню версію: діти могли отруїтись йогуртом. Ним харчувались всі діти у таборі, проте у групи гімнастів їх забрали тренери, мовляв, зайві калорії на ніч їм не потрібні.

І зберігали в кімнатному режимі, тобто не в холодильнику, з порушенням температурного режиму. Там, де написано 6 градусів в холодильнику – вони зберігали у себе в кімнаті. І наступного ранку вже дали дітям,
– зазначив нач. управління держнагляду Держспроспоживслужби Арзу Акберов.

Тим більше, термін зберігання йогуртів саме закінчився. Наразі епідеміологічне розслідування продовжується. Остаточні результати очікуються за 5 – 7 днів. Тим часом прокуратура Київської області вже відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм. Враховуючи обтяжуючі обставини, якщо доведуть провину власників табору, їм загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, дівчинка впала в кому не через отруєння. ЇЇ тяжкий стан спричинило інше супутнє захворювання.

Автор: Оксана Тропотяга, Олексій Годзенко
Теги: Новини України Діти отруєння Новини Києва
Джерело: 24 канал
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