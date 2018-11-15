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      Діти успадковують шлюбну поведінку матері, – вчені

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      Діти успадковують шлюбну поведінку матері, – вчені
      Діти успадковують шлюбну поведінку матері, – вчені / ridikul.hu

      Кількість партнерів у дітей безпосередньо пов'язане з кількістю партнерів у матері, неважливо чи був це офіційний шлюб або співжиття.

      Про це пише PLoS ONE.

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      Американські психологи проаналізували дані Національного опитування молоді 1979 року, у якому взяли участь понад 7 тисяч осіб.

      Психологи висунули три гіпотези. Перша – на стабільність відносин будуть впливати економічні причини, друга – успадкування від матері до дітей навичок спілкування і рис характеру, які роблять мати більш-менш привабливою для потенційних партнерів.

      Третя гіпотеза полягає у тому, що на успадкування шлюбної поведінки буде впливати те, як мати ставиться до своїх зобов'язань.

      Діти успадковують кількість партнерів від матерів
      Діти успадковують кількість партнерів від матерів

      Експеримент показав, що в цілому діти копіювали шлюбну поведінку матері - чим більше у неї було партнерів, тим більше партнерів було й у дітей.

      Вчені виявили, що діти бідних матерів частіше змінювали партнерів і створювали нові відносини. А діти матерів, які працюють, частіше вступали в нові відносини, ніж ті діти, чия мати не працювала.

      Дослідження підтвердило й те, що діти матерів, у яких були погані навички спілкування, самі вибудовували менш стабільні відносини.

      Діти успадковують кількість партнерів від матерів
      Діти успадковують кількість партнерів від матерів

      А от третю гіпотезу вчені не змогли підтвердити. У старших і молодших дітей однієї матері було однакове число партнерів, і воно не залежало від того, як часто їм доводилося спостерігати розлучення або розрив відносин.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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