Діти успадковують шлюбну поведінку матері, – вчені

Кількість партнерів у дітей безпосередньо пов'язане з кількістю партнерів у матері, неважливо чи був це офіційний шлюб або співжиття.

Про це пише PLoS ONE.

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Американські психологи проаналізували дані Національного опитування молоді 1979 року, у якому взяли участь понад 7 тисяч осіб.

Психологи висунули три гіпотези. Перша – на стабільність відносин будуть впливати економічні причини, друга – успадкування від матері до дітей навичок спілкування і рис характеру, які роблять мати більш-менш привабливою для потенційних партнерів.

Третя гіпотеза полягає у тому, що на успадкування шлюбної поведінки буде впливати те, як мати ставиться до своїх зобов'язань.



Діти успадковують кількість партнерів від матерів

Експеримент показав, що в цілому діти копіювали шлюбну поведінку матері - чим більше у неї було партнерів, тим більше партнерів було й у дітей.

Вчені виявили, що діти бідних матерів частіше змінювали партнерів і створювали нові відносини. А діти матерів, які працюють, частіше вступали в нові відносини, ніж ті діти, чия мати не працювала.

Дослідження підтвердило й те, що діти матерів, у яких були погані навички спілкування, самі вибудовували менш стабільні відносини.



Діти успадковують кількість партнерів від матерів

А от третю гіпотезу вчені не змогли підтвердити. У старших і молодших дітей однієї матері було однакове число партнерів, і воно не залежало від того, як часто їм доводилося спостерігати розлучення або розрив відносин.

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