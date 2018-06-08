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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Діти, які вміють надихати: в Києві відбувся всеукраїнський фестиваль для школярів з інвалідністю

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Станцювати на візку, не чуючи музики, чи заспівати за допомогою жестів – вже втретє талановиті школярі з інвалідністю з усієї України зустрілися на благодійному конкурсі-фестивалі "Казкові мрії".

Окрім своїх колосальних талантів, вони вразили усіх силою духу.

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А на благодійному фестивалі для дітей з інвалідністю вони можуть виявити у себе і нові таланти. Близько 10 майстер-класів полонили увагу дітлахів. А після них – починається конкурс. Участь беруть 12 школярів з різних куточків України, яких відібрали зі 100 учасників.

Благодійний фестиваль для дітей з інвалідністю
В Києві пройшов благодійний фестиваль для дітей з інвалідністю

Це якраз і є соціалізація. В такому етапі конкурсу і відбору дітки відчувають, що вони такі, як всі,
– розповіла співорганізаторка фестивалю Галина Колосова.

Змагалися конкурсанти у кілька етапів. Це представлення, дефіле в українських костюмах. Ну і, звісно, демонстрація власного таланту. Саме на цьому етапі, зізнаються, хвилювалися найбільше.

Благодійний фестиваль
Благодійний фестиваль, на якому школярі з інвалідністю показували свої таланти

Серед зіркового журі, пліч-о-пліч з відомими зірками та спортсменами і ведуча 24 каналу Дарія Кудімова.

Зі світу новин отак ти поринув на один день в якийсь такий інший світ. Світ добра, світ, де все справжнє,
– сказала ведуча.

Вона зазначила, що до заходів благодійного фонду "Справедливість" долучається вже не вперше. Напередодні розкрила діткам закулісся 24 каналу. Тепер же місія набагато складніша.

Я не змогла вибрати одного переможця. В мене відмічений перший тур, який змусили оцінити. Насправді ніхто не вийде без призу, без перемоги, бо тут є різні номінації: артистичність, креативність, чарівність, грація – в кожному з них це є,
– відповіла Дарія Кудімова.

Колективно, журі таки присудило перемогу, кожен був перший у своїй номінації. Бо найголовніше це – дитячі усмішки, які допомагають нам разом змінювати країну на краще.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини Києва Новини України Діти благочинність
Джерело: 24 Канал
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