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      Діти з України вчитимуться в "Європейській школі"

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      Закладка капсули на місці будівництва "Європейської школи"
      Закладка капсули на місці будівництва "Європейської школи" / 24 канал

      16 вересня в Тбілісі відбулася церемонія початку будівництва "Європейської школи", в якій навчатимуться учні з шести країн, у тому числі – з України.

      "Європейська школа" – проєкт ЄС у співробітництві з урядом Грузії. Її студентами стануть діти одразу з шести країн Східного партнерства, а саме: з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Це буде перша "Європейська школа" за межами кордонів Євросоюзу. Її засновники стверджують, що заклад "пропонуватиме унікальну модель освіти, яка базується на європейських та міжнародних цінностях культурного різноманіття, миру й толерантності". Випускники школи отримають європейський диплом бакалавра, який буде визнано в усіх провідних вишах світу.

      Цікаво: Якою має бути українська школа

      Церемонія початку будівництва відбулася на околиці Тбілісі поблизу озера Лісі, де власне й збудують школу і студентське містечко. На цей захід спеціально прибув член Європейської Комісії з політики добросусідства та переговорів із розширення Йоганнес Ган. Він, а також прем'єр Грузії Георгій Гахарія, міністр освіти Михайло Батіашвілі і мер Тбілісі Каха Каладзе заклали символічну капсулу на місці майбутнього будівництва, яке має завершитися у 2023 році.

      Мої пріоритети, як члена Єврокомісії, полягають у підтримці молодих людей у сусідніх з ЄС країнах через розвиток їхніх навичок та сприяння їхньому працевлаштуванню, – сказав під час церемонії Йоганнес Ган. – У зв’язку з цим ми збільшили вдвічі наше фінансування в галузі освіти в Східному партнерстві та досягли значних результатів.

      Георгій Гахарія додав, що "проєкт "Європейська школа" – важливий крок у стосунках ЄС із країнами Східного партнерства".

      "Цей проєкт зміцнюватиме зв’язки між країнами Європи, а його випускники нестимуть цінності, які допоможуть зближенню з ЄС", – сказав прем’єр Грузії.

      Під час візиту в Тбілісі Йоганнес Ган побував також в освітньому закладі "Нова школа", де вже вчаться студенти з країн Східного партнерства, зокрема, 9 українців.

      Європейська школа Нова школа Грузія
      Йоганнес Ган з учнями "Нової школи"

      Як наші земляки змогли вступити до цієї престижної школи, і як вони там навчаються? Про це читайте найближчим часом у матеріалі 24 каналу.

      Що таке Східне партнерство?
      Це спільна політична ініціатива, спрямована на поглиблення та зміцнення відносин між Європейським Союзом та шістьома східними країнами-сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. Мета Східного партнерства полягає у створенні єдиного простору демократії, спільних цінностей, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Поточні структуровані консультації щодо майбутньої політичної рамкової програми триватимуть до 31 жовтня 2019 року.

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      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Новини політики Євросоюз Новини Грузії Освіта Діти і неповнолітні
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