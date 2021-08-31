Дівчинка отримала опіки 3 ступені. Тобто в місці ураження утворилися кілька великих пухирів.
Інший випадок Малюк обпікся об пам'ятник в центрі Одеси: знадобилася швидка допомога
Додали фото підтвердження
Про це розповіли в мережі батьки потерпілої дитини. За їх словами, дівчинка їхала в автобусі, який курсував за 157 маршрутом. Коли маршрутка натрапила на "лежачий поліцейський", дитина, ймовірно, вдарилася ногою до радіатора, який нібито там розташований у салоні. У підтвердження своїх слів, до допису прикріпили фото цих опіків.
На них справді видно великі набряки. З етичних міркувань ми не додаємо це зображення. Ви можете його переглянути за посиланням, однак не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім (18+).
У мерії все заперечили
Цей інцидент прокоментував представник департаменту транспорту Іван Васючков. За його словами такого не могло трапитися. Мовляв, це неможливо, оскільки в салоні автобусів немає радіатора, до якого можна доторкнутися.
Він розташований у моторному відсіку – під кришкою. Щоб до нього добратися, вам доведеться відкрити капот і засунути руки в моторний відсік,
– додав чоловік.
Що робити, якщо біля вас обпеклася людина:
- Усунути джерело опіку. Якщо тліє одяг з бавовняно-паперової тканини – потрібно його зняти. Однак категорично заборонено таке робити з синтетичним одягом.
- Охолодити місце ураження. Бажано тримати його під холодною водою 10-15 хвилин.
- Надавати допомогу лише спеціальними засобами. В жодному разі не можна користуватися олією. Оскільки масла утримують температуру.
- Також рекомендовано накласти дезинфікуючу пов'язку та звернутися до медика.