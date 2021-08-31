Дівчинка отримала сильні опіки в маршрутці Дніпра: у міськраді все заперечують

У Дніпрі 28 серпня дитина отримала сильні опіки в маршрутці. Це нібито сталося через дотик до радіатора, який був відкритий і розігрівся до шаленої температури. Проте в мерії Дніпра заперечили, що таке могло статися.

Дівчинка отримала опіки 3 ступені. Тобто в місці ураження утворилися кілька великих пухирів.

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Додали фото підтвердження

Про це розповіли в мережі батьки потерпілої дитини. За їх словами, дівчинка їхала в автобусі, який курсував за 157 маршрутом. Коли маршрутка натрапила на "лежачий поліцейський", дитина, ймовірно, вдарилася ногою до радіатора, який нібито там розташований у салоні. У підтвердження своїх слів, до допису прикріпили фото цих опіків.

На них справді видно великі набряки. З етичних міркувань ми не додаємо це зображення. Ви можете його переглянути за посиланням, однак не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім (18+).

У мерії все заперечили

Цей інцидент прокоментував представник департаменту транспорту Іван Васючков. За його словами такого не могло трапитися. Мовляв, це неможливо, оскільки в салоні автобусів немає радіатора, до якого можна доторкнутися.

Він розташований у моторному відсіку – під кришкою. Щоб до нього добратися, вам доведеться відкрити капот і засунути руки в моторний відсік,

– додав чоловік.

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