"Дитина" чи "Поліна": який із тебе фанат "Бумбоксу"?

31 грудня незмінний фронтмен відомого не тільки в Україні гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк святкує свій День народження.

В останній день 2017-го йому виповнюється 38 років.

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Хливнюк народився у Черкасах. У музичній школі грав на акордеоні, а в університеті вчився на перекладача.

Мало хто згадає, але лідер "Бумбоксу" колись починав із гурту "Мандариновий рай", а потім був "Графіт".

Другий за ліком альбом гурту "Family Бізнес" має статус "золотого" – на сьогодні в Україні продано понад 100 тисяч примірників.

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Сайт 24tv.ua приєднується до привітань з нагоди дня народження Андрія Хливнюка.

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