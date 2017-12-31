"Дитина" чи "Поліна": який із тебе фанат "Бумбоксу"?
31 грудня незмінний фронтмен відомого не тільки в Україні гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк святкує свій День народження.
В останній день 2017-го йому виповнюється 38 років.
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Хливнюк народився у Черкасах. У музичній школі грав на акордеоні, а в університеті вчився на перекладача.
Мало хто згадає, але лідер "Бумбоксу" колись починав із гурту "Мандариновий рай", а потім був "Графіт".
Другий за ліком альбом гурту "Family Бізнес" має статус "золотого" – на сьогодні в Україні продано понад 100 тисяч примірників.
Пройдіть Тест: Наскільки ви фанат ОЕ?
Сайт 24tv.ua приєднується до привітань з нагоди дня народження Андрія Хливнюка.
А щоб перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість "Бумбоксу" і факти з біографіїї фронтмена, пропонуємо пройти святковий тест. І не забудьте поділитись резльтатом з друзями!
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