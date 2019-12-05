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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Дитинча орангутанга вперше народилося в Україні: милі фото та відео

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      У харківському екопарку народженого малюка називають "справжнім дивом". Адже в неволі орангутанги майже не дають потомства. Крім того, цей вид приматів занесений до Червоної книги.

      Наразі малюку два місяці і його виховують мама Понка та працівники екопарку. Тата Василя від процесів виховання поки що відсторонили.

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      Кіпер Лариса Олійник повідомила, що пологи були складними, першу добу маля навіть годували спеціальною сумішшю. 

      А вже наступного дня як причепили, так він досі ні разу не відірвався від мами,
      – розповіла Олійник.

      Протягом першого місяця мама вчилась поводитися з дитинчам. Понка навіть змайструвала слінг, щоб було зручно носити сина.

      Орангутанг
      Малюк із мамою Понкою

      Загалом в екопарку живе вісім орангутангів. Окрім малюка, всі належать до видів, привезених з-за кордону. 

      Орангутанг Харків Екопарк
      Один із мешканців екопарку

      За словами кіпера Лариси Олійник, орангутанги дуже добре розуміють людську мову, тож відгукуються на свої імена. Тваринам навіть можна пояснити, що можна чи не можна робити. Перші місяці маля буде з мамою, натомість згодом він буде відвідувати спеціальний дитячий садок для тварин. 

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      Дитячий період триває в орангутангів до шести років. Як тільки тваринці виповниться вісім років, йому одразу будуть шукати пару. До Нового року у дитинчати з'явиться ім'я, яке оберуть на загальноміському голосуванні.

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      4 грудня
      6597
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
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