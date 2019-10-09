Дитинство по сусідству з війною: як у Бахмуті допомагають дітям подолати психологічні травми

Містечко Бахмут на Донеччині з 2014 року живе в незавидній реальності прифронтового міста. Та нові виклики сприяли пошуку нових рішень і привели до нових перемог. Як у місті допомагають дітям подолати психологічні травм та страх після бомбардування – читайте нижче.

Бахмут розташований за 20 кілометрів від лінії розмежування

На Донбасі у 2014 році Росія розпочала збройну агресію. На території Донецької та Луганської областей розгорнулися масштабні бойові дії. Десятки міст на лінії зіткнення стали полем бою, а десятки тисяч сімей, рятуючись від війни, залишили домівки.

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Переселенці в Бахмуті зазнали кількох трагедій: обстріли, переїзд та психологічна адаптація. Проте в лютому 2015 року в Бахмуті сталася ще одна трагедія: бойовики обстріляли східний мікрорайон міста. Снаряди впали на територію двох шкіл, одна дитина загинула.



Бахмут – місто обласного значення в Донецькій області

Люди потребують психологічної стабілізації

Після цих подій велика кількість людей почала потребувати психологічної стабілізації. Допомагати людям і зголосився Центр практичної психології і соціальної роботи Управління освіти Бахмутської міськради, який існує вже більше 25 років.

Постала гостра необхідність у навчанні фахівців психологічної служби, оскільки не мали досвіду роботи ні з психологічною травмою, ні з формуванням стресостійкості та ресурсності у людей,

– каже голова Центру.

Спочатку у місті провели дводенний навчальний тренінг для 25 практикуючих психологів. Залучили колег з інших міст, які вже мали досвід роботи в зоні конфлікту. Після цього фахівці Центру почали роботу з дітьми.

Як допомагають дітям подолати психологічні травми

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Центру є супровід інклюзивного та індивідуального навчання учнів з особливими освітніми потребами. Є в закладі і пісочна терапія, яка дозволяє дитині розкрити свій внутрішній світ.

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Пані Тетяна Слободянюк працює у сфері психології вже 8 років. З 2015 почала опановувати нові техніки. Каже, саме пісочна терапія – один з найпопулярніших сучасних методів психологічної допомоги дітям.

Одна з відвідувачок Центру – Майя – не розмовляє, їй складно розповісти, що вона відчуває і що її тривожить.

Часто дитина замикається в собі, не може поділитися. У неї можуть бути якісь проблеми, але вона соромиться сказати. А за допомогою іграшок, пісочної терапії ми можемо зрозуміти і побачити, які в дитини внутрішні проблеми,

– розповідає Тетяна Слободянюк.

До війни родина жила в Авдіївці, а до Бахмута переїхали у листопаді 2014 року, бо почали бомбардування і залишатися там було небезпечно.



Заняття з Майєю

Майю оформили в школу, вона займається за індивідуальною програмою. Відтоді, як вона займається в Центрі, в неї помітний хороший прогрес: дівчинка стала комунікабельнішою, почала краще сприймати оточуючих, повторювати багато слів. Також завдяки постійним заняттям, Майя навчилась писати, у неї покращилася дрібна моторика.

Зазначимо, що покращення якості роботи психологічної служби обійшлося Бахмуту у майже 130 тисяч гривень, які були профінансовані місцевим бюджетом та Фондом ЮНІСЕФ.



Фінансова допомога Центру практичної психології і соціальної роботи

Бахмутська загальноосвітня школа №5

Серед усіх шкіл Бахмута, ця розташована найближче до лінії розмежування. У школі більше 1000 учнів, з них 55 — зі статусом внутрішньо переміщених. У 2014 році школа поставила собі завдання гідно прийняти цих дітей.

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Адже вони чули і вибухи, і розриви снарядів. Той страх і хвилювання в очах дітей треба було допомогти подолати. Тому в школі працює психологиня-практик. Минулого року тут відкрили сенсорну кімнату.

Проблеми у дітей різні. Найчастіше це підвищена тривожність, вони закомплексовані, скуті, не йдуть на контакт, не розкриваються до кінця,

– каже психологиня Олена Пищалка.

У школі турбуються про дітей, які приїхали з зони конфлікту

Пані Олена щомісяця проводить профілактичні зустрічі з кожним класом у школі. До дітей, які приїхали з зони конфлікту — увага особлива. Вони мають додаткові заняття у сенсорній кімнаті.

Так дівчатка Аміна та Аліна до війни жили у Горлівці. Вже тут, у Бахмуті, дівчата стали однокласницями. Заняття з психологинею вони сприймають як гру. Війну, кажуть, майже забули.

Було страшно, тепер – ні. Подобається грати в кубики. Тут ми живемо вже понад два роки і нам дуже подобається,

– розповідають вони.

Загалом фахівці психологічної служби Бахмута надали допомогу майже 700 дітям. Після занять ті мають стабільніші емоційні показники та вміють краще долати стресові ситуації. За успішне впровадження проєкту Бахмутська міська рада перемогла у конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.



Цього року Бахмут став центром об’єднаної територіальної громади

Бахмут активно втілює проєкти розвитку, співпрацює з понад 40 міжнародними інституціями, розвиває і пишається своєю спортивною інфраструктурою, дбає про благоустрій та місця для відпочинку своїх жителів. Тобто все робиться з твердою вірою в майбутнє, і з доброю метою: довести, що люди завжди сильніші за війну.