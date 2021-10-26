Дитину вже забирали: харківські посадовці розповіли про жінку, яка побила сина у прямому ефірі

Після чергового побиття та розголосу в суспільстві представники ювенальної поліції та посадовці Харкова знову звернули увагу на жорстоке поводження з дитиною з боку рідної матері. Як виявилося, зловмисниця постійно б'є дитину, а чиновники про це знають.

У мерії Харкова розповіли, що соціальні служби забрали у жінки дитину на пів року. Раніше соціальним службам також доводилося забирати у зловмисниці сина.

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Попри це, за словами віцемерки Світлани Горбунової-Рубан, жінка та хлопчик дуже прив'язані один до одного.

Батька у хлопчика немає

Чиновники кажуть, що жінка є вихованкою інтернату та самотньою матір'ю. Хлопчик нібито страждає на гіперактивність, тому жінка на нього зривається.



Їй не вистачає батьківського вміння, материнського досвіду. При цьому не можна сказати, що вона дитину не любить, Вони дуже прив'язані один до одного. Півтора роки тому ми вже забирали у неї хлопчика, але вона тоді усвідомила свою поведінку, виправилася, до того ж ми повинні враховувати інтереси дитини, яка дуже прив'язана до матері, проте зараз ми готуємо рішення. про відібрання дитини терміном до 6 місяців,

– зазначила Горбунова-Рубан.

Б'є в ефірі інстаграму

Харків'яни стверджують, що жінка постійно лупцює дитину під час стрімів в інстаграмі.

Крім того, вона підіймає руку на хлопчика й на вулиці.

Хлопчик, за словами тих, хто знає ситуацію, виглядає емоційно виснаженим та переляканим.

Крім того, дитина погано розмовляє та досі ходить із соскою.

Лікарі, до яких соціальні служби відвезли дитину, встановили, що ушкоджень у хлопчика майже ніяких немає. Подальша доля дитини залишається невідомою.

Матір же, скоріш за все, покарають штрафом на суму від 170 до 340 гривень, або громадськими роботами на термін від 30 до 40 годин. Крім того, жінку можуть засудити до 7 діб адміністративного арешту.