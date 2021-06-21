Прямо на дитмайданчику: у Запоріжжі пара публічно займалась сексом – відео 18+

21 червня 2021 , 15:50
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Джерело:

"Это Запорожье"

У Запоріжжі помітили пару, яка займалась сексом прямо на дитячому майданчику. Ба більше, це відбувалось вдень.

Користувачка соцмережі, яка знімала відео, зазначила, що це відбувалось о 14:00. На щастя, дітей на майданчику тоді не було.

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Ймовірно, на лавці було не дуже зручно, тож пара змінила позу під час процесу.

Як вам таке на дитячому майданчику?
– обурилась очевидиця.

До слова, інцидент стався на вулиці Космічній. 

Секс на дитячому майданчику, дивіться відео 18+:

Схожі випадки: коротко

У Хмельницькому підлітки зайнялися оральним сексом біля церкви. Вони знімали це на відео й згодом опублікували в інстаграмі. Щоправда, потім пара вибачилась.

На початку 2021 року пара зайнялася сексом на оглядовому майданчику ратуші в центрі Івано-Франківська. Відео зняли перехожі. Кадри вмить розлетілися мережею. Мер міста жартома пропонував зробити послугу платною.

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Автор: Ольга Музика