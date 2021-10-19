У дитсадках та інтернатах Одещини виявили небезпечні продукти

В Одеській області виявили небезпечні для здоров'я продукти. Мовиться зокрема про перевищення у буряках та твердому сирі нітратів і коліформ. Їх привозили у дитячий садчок та інтернат.

Шкідливі продукти постачали до Андрієво-Іванівської школи та дитсатка "Теремок" у Доброславі. Про це повідомили 19 жовтня.

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Шкідливі буряк та твердий сир

У дитсадку "Теремок" взяли проби буряка зі сметаною. За результатами досліджень, продукти не відповідають затвердженим мікробіологічним показникам.

У Роздільнянському районі в Андрієво-Іванівській школі-інтернаті виявили твердий сир "Російський". Продукт теж виявився шкідливим, бо в ньому знайшли 0,1 грама коліформ.

Коліформні бактерії — це велика група бактерій, які знаходяться в дуже високих концентраціях у фекальній речовині теплокровних тварин. Деякі мікроорганізми можуть викликати захворювання у людей.

У буряках, відібраних під час позапланового заходу виявили перевищення нітратів майже в два рази.

Допустима норма нітратів у продуктах харчування – не більше 1 400,0 міліграмів на кілограм. У сирі натомість знайшли 2 397,75 міліграма на кілограм.