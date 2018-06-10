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Дитяча аптечка: що необхідно взяти з ліків

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Дитяча аптечка
Дитяча аптечка / adventures.hartleybrody.com

Дитяча аптечка повинна бути у кожному домі, де є діти. Батькам необхідно брати її на відпочинок, адже за допомогою препаратів, ви самі зможете надати дитині першу допомогу при укусах комах, травмах, ударах, пораненнях, опіках, гострих отруєннях, звичайних формах ГРВІ та ін.

Якщо плануєте їхати на море, то необхідно взяти з собою сонцезахисний крем не лише для дорослого, а й для дитини, пише "Наша мама".

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Найкращим буде водостійкий крем, його необхідно наносити перед виходом на сонце або кожні 3 години.

Під час поїздки малюку може надути у вушко, тому батькам варто взяти вушні краплі, які продаються за віком дитини. Купіть краплі від кон'юнктивіту.

Варто взяти жарознижувальні та знеболювальні для дітей на основі парацетамолу або ібупрофену.

Для обробки порізів, ран, подряпин візьміть антисептичні засоби. Для того, щоб підтримувати чистоту рук у той момент, коли немає можливості їх помити, візьміть антисептик для рук.

У дитячій аптечці повинні бути пластирі та бинти, а також ножиці.

При отруєннях, алергії, кишкових інфекціях, неінфекційних діареях знадобляться ентеросорбенти.

До слова, щоб відпустка принесла максимум користі, необхідно звести загрози для здоров’я до мінімуму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Вагітність і діти Ліки
Джерело: 24 Канал
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