Дитяча любов сильніша за втому: надзвичайні історії багатодітних матерів

Аби надихнути українок до материнства, журналісти 24 каналу завітали до матерів зі Львівщини, які виховують п'ятьох або більше дітей.

12 травня День матері відзначають у 86 країнах світу, зокрема в Україні. Ми до цієї традиції долучилися 20 років тому.

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Марія Ракус із села Куровичі, що на Львівщині, має дев'ятьох доньок. 42-річна жінка втратила обох своїх чоловіків, тож тепер за дітьми змушена доглядати сама.



Марія Ракус з родиною

Щоб тримати в хаті лад, жінка прокидається о п'ятій ранку, а лягає спати аж за опівніч. На один раз варить вісім літрів борщу, а на вареники чистить ціле відро картоплі. Та усю втому, за словами жінки, знімає дитяча любов.

Не раз зроблять збитки. А потім підійде донька, обійме, скаже, що любить сильно-сильно – і всю злість, як рукою зганяє,

– розповіла багатодітна мама.

А от у Катерини Садової, дружини міського голови Львова, – п'ятеро синів. Коли мама не в настрої хлопці розпізнають за особливим питанням: про те, чи читали вони сьогодні.



Сім'я Садових

У домі Садових читають багато й шанують особистість кожного: хочеш грати на гітарі – будь ласка, на саксофоні – прошу, а хочеш – пластуй.

З одного боку – це велика відповідальність. А з іншого – я розумію, що то така "академія любові", без якої я б не змогла й на міліметр навчитись,

– розповіла Катерина Садова.

Оксана Кусяк – мама-вихователька у Будинку сімейного типу. Жінка виховує семеро дітей із дитячих закладів, а ще одного свого рідного сина. Хоче, щоб діти побачили якнайбільше. Тому старається якнайчастіше возити їх на сплави та в мандри. Її геть не засмучує, що діти не кличуть її мамою.



Оксана Кусяк та її вихованці

Важливо, що їх прийняли, що вони відчувають, що я їх люблю. Я їм часто кажу, що люблю, а вони мені: "Ми то знаємо", – розповіла жінка.

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