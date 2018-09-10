Дитяче Євробачення: Україну представлятиме Даріна Красновецька

Представницею України на дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2018 стала Даріна Красновецька – учасниця четвертого сезону вокального шоу "Голос.Діти".

Як повідомляє "UA: Суспільне", 11-річну Даріну обрали з 10 фіналістів. Дівчинка поїде у Мінськ на конкурс з піснею Say love.

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Даріна Красновецька – Say love: відео

Нагадаємо, на початку липня в Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили, що у 2018 році Україна відмовиться від участі в дитячому Євробаченні через брак грошей. Однак згодом було прийнято рішення відправити учасника в Мінськ.

Фінал дитячого Євробачення відбудеться 25 листопада 2018 року.

Хто така Даріна Красновецька? Дівчинка родом з Вінниці, вона почала займатися вокалом в 2013 році – з 6 років. Даріна Красновецька зайняла призові місця на багатьох всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях.



А у 2017 році маленька співачка прийшла на шоу "Голос.Діти". Тоді дівчинка чуттєво виконала пісню "1944" Джамали і потрапила в команду Монатіка.

Даріна Красновецька – "1944": відео