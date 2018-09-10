19:18
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дитяче Євробачення: Україну представлятиме Даріна Красновецька

38 Читать новость на русском
Даріна Красновецька представлятиме Україну на дитячому Євробаченні
Даріна Красновецька представлятиме Україну на дитячому Євробаченні / vintera.com.ua

Представницею України на дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2018 стала Даріна Красновецька – учасниця четвертого сезону вокального шоу "Голос.Діти".

Як повідомляє "UA: Суспільне", 11-річну Даріну обрали з 10 фіналістів. Дівчинка поїде у Мінськ на конкурс з піснею Say love.

Читайте також: Європейські зірки бойкотують Євробачення 2019 в Ізраїлі: подробиці

Даріна Красновецька – Say love: відео

 

Нагадаємо, на початку липня в Національній суспільній телерадіокомпанії України заявили, що у 2018 році Україна відмовиться від участі в дитячому Євробаченні через брак грошей. Однак згодом було прийнято рішення відправити учасника в Мінськ.

Фінал дитячого Євробачення відбудеться 25 листопада 2018 року.

Хто така Даріна Красновецька? Дівчинка родом з Вінниці, вона почала займатися вокалом в 2013 році – з 6 років. Даріна Красновецька зайняла призові місця на багатьох всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях.

А у 2017 році маленька співачка прийшла на шоу "Голос.Діти". Тоді дівчинка чуттєво виконала пісню "1944" Джамали і потрапила в команду Монатіка.

Даріна Красновецька – "1944": відео

 

 

Теги: Новини України Музика LifeStyle Євробачення
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
сьогодні, 15:48 "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок: інфографіка
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
Новий тренер "Карпат" звинуватив у трансфері українського захисника Президента України
 8 червня 2016 , 16:23
Хавбек бельгійського гранда приєднався до збірної України
 18 березня 2017 , 18:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук