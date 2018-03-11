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Дитячі речі возила з собою: Джамала розповіла про останні місяці вагітності

2249 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Джамала, яка наразі перебуває на останньому місяці вагітності, досі возить з собою дитячі речі на випадок, якщо в неї раптом почнуться пологи.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю для програми "Світське життя".

Через велику кількість проектів в період її вагітності вона взяла приклад зі своєї матері та постійно возила валізу з дитячими речима.

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У мене був шалений графік, я кожного дня працювала, у мене було дуже багато проектів та знімань. Тому всю валізу з дитячими речами я возила постійно з собою. Я ж народилася семимісячною, мою маму забрали на пологи саме з іспитів, тому що вона грала і дуже переживала. Я думала, що і в мене може бути так само. Тому я з собою постійно все мала, на всяк випадок,
– поділилася співачка.

Вона також додала, що їй пощастило мати навколо себе чудових людей, які їй подарували різні речі для первістка.

"Я щаслива, бо мене оточують справжні люди, добрі та щирі. Вони постійно мені щось дарують, тому я і не встигла нічого сама купити. В мене вже є подаровані речі, які я попрала, а чоловік сам їх попрасував. Готуємось", – розповіла майбутня мама.

Теги: Новини України LifeStyle Джамала Музика
Джерело: 24 Канал
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