Дитячий садок горів на Донеччині: евакуювали 90 дітей, є постраждалі серед дорослих

У місті Часів Яр, що в Бахмутському районі Донеччини, сталась пожежа у будівля дитячого садка.

Як звітують місцеві рятувальники, приблизно об 11:50 28 березня їм надійшло повідомлення про пожежу у будівлі дитячого дошкільного закладу "Лісова казка".

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Пожежники, які прибули на виклик, виявили, що пожежа сталась в одній із кімнат на другому поверсі садка.

Ще до прибуття рятувальників з будівлі було евакуйовано 93 дитини та 32 осіб персоналу дошкільного закладу.

Щоправда, не обійшлось без постраждалих. 57-річна жінка, яка працювала у дитсадку логопедом-дефектологом, у паніці намагалась якнайшвидше покинути місце пожежі вистрибнула з вікна 2-го поверху, внаслідок чого отримали переломи кісток тазу. Її госпіталізували до лікарні в Бахмуті.

Причину пожежі встановлюють.

На фото, які оприлюднила прес-служба ДСНС в Донецькій області, видно, наскільки обгоріли стіни однієї з кімнат дитсадка.