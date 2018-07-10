Дитячий табір, у якому масово отруїлися діти, достроково закриють

11 липня Київська обласна адміністрація планує достроково закрити зміну у дитячому таборі"Славутич", де напередодні отруїлися 12 дітей.

Про це "Українській правді" повідомив голова КОДА Олександр Горган.

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За його словами, 10 липня відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій і за її результатами прийняли рішення достроково, 11 липня, закрити зміну через низку системних посадових порушень і зловживань.

ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" зможе знову приймати дітей на відпочинок після того як пройде повторну перевірку.

За словами Горгана, серед порушень в харчовому блоці закладу знайшли бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору.

Це (бактерії кишкової палички – 24) було знайдене на посуді, на кранах, на раковинах. Ми маємо всі підстави вважати, що наявність цієї флори спричинила масове отруєння,

– сказав Горган.

Нагадаємо, дівчинка, яку 2 липня шпиталізували з отруєнням із оздоровчого табору "Славута", що під Києвом, досі перебуває у комі. Єдине покращення, яке зафіксували у дитини: тиск, який раніше підтримували медикаментозно, наразі підтримується самостійно.