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Дитячий телеканал "ВОЛЯ CINE +KIDS" здійснить мрії українських принцес

Нова тема 46 Читать новость на русском

Не стримуй мрій, принцесо! У столиці стартував фестиваль диснеївських мультфільмів.

Впродовж місяця, на великому екрані демонструватимуть історії чотирьох знаменитих принцес. На відкритті для гостей облаштували фотозону, місце для інтерактивних розваги та аквагриму. Фестиваль проводиться за підтримки дитячого телеканалу "ВОЛЯ CINE +KIDS".

Ми дуже раді спільно з компанією Дісней зробити це свято для наших дівчаток, для маленьких принцес, які люблять кожного свого персонажа, свою принцесу. І в них бачать сильні, позитивні якості для себе. Наша телеканал "ВОЛЯ CINE +KIDS" – єдиний телеканал, який подає громадянам України, діткам України цей контент у форматі HD, 
– розповіла директор з маркетингу ВОЛЯ Вікторія Цомая.

Щоб спонукати дітей мріяти і досягати більшого, телеканал "ВОЛЯ CINE +KIDS" розіграв подарункові сертифікати на втілення мрій юних україночок. Для цього батькам потрібно було написати, ким мріють стати їхні принцеси.

"Ми прийшли на конкурс принцес. Я і моя донька Марія. І ось ми отримали сертифікат на здійснення мрії моєї принцеси. Вона вирішила, що хоче стати дизайнеркою, можливо, одягу. А можливо, зачісок", – поділилась мати переможниці конкурсу Тетяна Атаджанова.

Фестиваль проходитиме у вихідні дні, до 30 вересня. Крім того, мультфільми від студії Дісней доступні глядачам каналу "ВОЛЯ CINE +KIDS" у форматі високої якості. Їх можна переглядати також англійською.

Джерело: 24 Канал
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