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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дітям показали Крим як територію Росії у Харкові

23:01, 28 січня 1118 Читать новость на русском
Дітям у Харкові показали Крим російським
Дітям у Харкові показали Крим російським / Соцмережі

У Харкові розгорівся справжній скандал. Річ у тім, що в одному із місцевих дитячих садків під час вивчення теми "України" дітям показали карту без Криму. Крім того, адміністрація закладу переконує, що це реальний стан речей, тобто наразі півострів є територією Російської Федерації.

Про це написала користувачка Вікторія Борзова на своїй сторінці у Facebook.

Чиитайте також: Карту України без Криму показали під час свята на Буковині: чиновники прокоментували скандал

"Як вам таке?! У міні-садочку Dada SPACE вивчали тему "Україна". І всe було б добре, та Україна на карті чомусь без Криму. Комeнтарі – нeзручні під постом, звичайно, швиденько потерли та можливість коментувати обмежили. Зверніть увагу на пояснення: "Карта отображает ситуацию в режиме реального времени… Крым является территорией РФ", – підкреслила вона.

Додамо, що згодом фото з картою без Криму й коментарі до неї видалили. Крім того, пізніше керівництво дитсадка попросило вибачення "за помилку, якої припустилися співробітники".

"Звичайно ж Крим – частина України й назавжди таким залишиться. У цей непростий для країни час просимо не транслювати агресії на дитячий простір і з розумінням поставитися до цього жахливого непорозуміння", – наголошується у повідомленні.

У Dada SPACE також підкреслили, що "проведено бесіду, винних покарано".

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності-2017 головну сцену Броварів оформили картою України без Криму та окупованого Донбасу.

Теги: Новини політики Новини України Новини Харкова Скандал Діти Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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