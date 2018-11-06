Дивацька Тільда Свінтон повторила образ ексцентричної британської поетеси для журналу: фото

Британська кіноактриса з незвичайною зовнішністю Тільда Свінтон 5 листопада відсвяткувала свій день народження. Зірці фільмів "Суспірія" і "Хроніки Нарнії" виповнилося 58 років. Напередодні вона знялася у фотосесії для журналу W Magazine.

Нові знімки опублікував W Magazine на своїй сторінці в Instagram. Тільда Свінтон у новій зйомці приміряла образ британської поетеси Едіт Сітвелл.

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"Тільда Свінтон – актриса, муза, хамелеон, яка віддає данину легендарній ексцентричній поетесі Едіт Сітвелл", – пише видання.

Кіноакторка позувала в об'єктиві фотографа Тіма Вокера на території садиби Ренішоу Холл у Дербіширі. Саме там в дитинстві жила Сітвелл. Тільда приміряла дивакувате старомодне, однак яскраве, вбрання. Її образи доповнювали тюрбани та численні прикраси.

Що цікаво, поетеса Сітвелл була родичкою Тільди – двоюрідною бабусею.

"Я знала про Сітвеллах все життя. Я завжди цінувала їх як родичів" – зізналася акторка, згадуючи і братів поетеси Захеверелла і Осберта.



Тільда Свінтон для W Magazine



Едіт Сітвелл



Тільда Свінтон для W Magazine



Тільда Свінтон для W Magazine



Тільда Свінтон для W Magazine



Тільда Свінтон для W Magazine



Тільда Свінтон для W Magazine



Тільда Свінтон для W Magazine



Тільда Свінтон для W Magazine