Дівчат-моделей на стартовому майданчику "Формули-1" замінять дітьми

"Формула-1" і FIA оголосили про заміну традиційних grid girls на дітей – вони повинні будуть виносити таблички з номерами гонщиків на стартову решітку. Але grid girls не згодні з рішенням відсторонити їх від роботи.

У заході зможуть взяти участь діти, які займаються картингом або беруть участь в молодших перегонових серіях. Вибором займуться промоутери Гран Прі та національні автоклуби, відбір ж буде проходити як на основі спортивних досягнень, так і за підсумками лотереї.

Діти будуть тримати таблички не тільки перед стартом перегонів, а й на гонках підтримки. Комерційний директор "Формули-1" Шон Братчес сказав, що це – "найкращий спосіб" надихнути нове покоління героїв "Формули-1".

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Глава FIA Жан Тодт додав, що завдяки ініціативі автомобільні клуби, що входять до FIA, отримають додаткову підтримку – вони зможуть надати молодим гонщикам можливість виступити в національних серіях.

Це рішення не підтримали самі дівчата – одна з них, Ребекка Купер, розповіла, що любить свою роботу і не зіштовхується на ній з образами і непристойними діями з боку чоловіків.

Сталося неминуче – "грід гьорлз" заборонили. Це смішно, що жінки, які стверджують, що борються за права інших жінок, кажуть, що робити іншим, і не дають нам виконувати роботу, яку ми любимо і якої пишаємося,

– таким чином цю ініціативу не підтримали самі "грід гьорлз".