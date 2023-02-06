Як ви зрозуміли, скандал виник на фоні того, що двоє дівчат-офіціанток вирішили виконати гімн України в одному з кафе в окупованому Донецьку. Вони це не лише зробили, а й записали відео й опублікували. Невдовзі їх звільнили з роботи, а адміністрація закладу ще й змусила просити вибачення.

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Звільнили з роботи за гімн України

Ситуація вкотре демонструє нам те, що у Росії та на тимчасово окупованих територіях називають свободою слова. Двоє дівчат, чи то задля розваг, чи то в них прокинулася любов до Батьківщини, виконали гімн України. Зробили вони це під час зміни у закладі, в якому вони працювали офіціантками.

Дівчата не лише виконали гімн, а й зняли цей момент на відео. Ролик вони виклали у мережі, що зробило їх популярними. А ще позбавило робочих місць. Їх змусили попросити вибачення, а також звільнили. Ясна річ, зробили це публічно. Зняли відео, щоб максимально принизити маленьких українок.

Дівчата виконали гімн Україн у Донецьку: дивіться відео

Ми хочемо попросити вибачення за відео, зняте сьогодні зранку на робочому місці. Ми не хотіли нікого задіти, нічиї почуття. Це відео не має жодного політичного характеру,

– зауважили дівчата.

Вони – справжні розумнички, адже заявили, що народилися, живуть та вчаться у Донецьку, і що дуже люблять своє місто. Жодної згадки про псевдореспубліку. Чого не скажеш про адміністраторку закладу.

Вона зауважила, що дівчата більше не працюють у закладі, адже їхню точку зору не поділяють. Крім того, не заохочують такого роду поведінку. Ба більше, правоохоронці вже взялися за батьків дівчат.

Хотів вкрасти Леніна

Тим часом правоохоронці взялися за 42-річного росіянина, який намагався вкрасти тіло Леніна. Він вештався поблизу Мавзолею. Смикав клямку та хотів потрапити всередину.

Коли його затримали, виявилося, що він п'яний. Чоловік не міг зв'язати двох слів докупи. Але згодом зізнався, що прагнув поцупити тіло Леніна. Як з'ясувалося згодом, він упродовж багатьох років міцно присів на пляшку.