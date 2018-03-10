Дівчата-підлітки працювали в порностудії в Кривому Розі
У Кривому Розі співробітники карного розшуку викрили онлайн-порностудію. У ній працювали неповнолітні дівчата.
Про це повідомляє видання 1tv.kr.ua.
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Так, одній з працівниць було 16 років, двом іншим - по 15. Онлайн-студію організували в орендованій квартирі. Там підлітки надавали секс-послуги онлайн, а також і жили.
Правоохоронці вилучили ноутбуки, де знайшли відеозаписи з дівчатами порнографічного характеру.
В Кривому Розі викрили порностудію
Джерело: 24 Канал
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