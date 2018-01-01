Дівчатам-близнюкам нового тисячоліття виповнилося 18 років

Для них перше січня – це день народження. Сьогодні у Києві повноліття святкують близнючки, які народилися у міленіум, у перший день 2000 року.

Близнюки Марія та Дарина Бабіни говорили, що все і завжди роблять разом і ніколи не сваряться. Марина – майбутній архітектор, вступила до авіаційного університету, а Дарина – навчається Національному транспортному університеті на економіста.

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Вдруге до ровесників третього тисячоліття ми приїхали вже першого січня. І не з пустими руками.

Одразу після народження дівчата стали зірками. Про них писали, говорили по радіо. Усім було цікаво, чи магія чисел вплине на їхню долю.

Що ще особливого у дівчат-близнюків – дивіться у сюжеті.