Дівчатам-близнюкам нового тисячоліття виповнилося 18 років
Для них перше січня – це день народження. Сьогодні у Києві повноліття святкують близнючки, які народилися у міленіум, у перший день 2000 року.
Близнюки Марія та Дарина Бабіни говорили, що все і завжди роблять разом і ніколи не сваряться. Марина – майбутній архітектор, вступила до авіаційного університету, а Дарина – навчається Національному транспортному університеті на економіста.
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Вдруге до ровесників третього тисячоліття ми приїхали вже першого січня. І не з пустими руками.
Одразу після народження дівчата стали зірками. Про них писали, говорили по радіо. Усім було цікаво, чи магія чисел вплине на їхню долю.
Що ще особливого у дівчат-близнюків – дивіться у сюжеті.