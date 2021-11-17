Дівчина надрукувала Covid-сертифікат на кольоровому принтері, аби їхати у маршрутці

На Дніпропетровщині дівчина задля міжміської поїздки надрукувала сертифікат на кольоровому папері. Проте таку хитрість виявили правоохоронці, які на станції перевіряли документи про вакцинацію.

Курйозний інцидент стався на автостанції у Томаківці. Пасажирка хотіла потрапити на маршрутку "Нікополь – Запоріжжя".

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Сертифікат мав ознаки підробки

У поліції кажуть, що документ, який показала дівчина, мав ознаки підробки. 25-річна "фальсифікаторка" самостійно зробила на комп'ютері сертифікат про вакцинацію. Потім вона роздрукувала документ на кольоровому принтері.

Пасажирці повідомили про підозру у підробці документів

Правоохоронці повідомили пасажирці по підозру у підробці документів. Тепер така винахідливість може коштувати від 850 до 17 тисяч гривень штрафу. Санкція статті також передбачає арешт до шести місяців чи обмеження волі до двох років.

Коротко про останні випадки фальсифікацій COVID-сертифікатів: