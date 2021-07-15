Дівчина провалилася під тротуар у Дніпрі: у мережі показали моторошні відео

У мережі оприлюднили одразу кілька відео моменту провалення дівчини під тротуар у Дніпрі. Окрім цього, потерпіла поділилася подробицями пережитого.

Інцидент трапився приблизно о 14 годині 14 липня. Дівчина провалилася на перехресті вулиць Яворницького та Барикадної.

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Не так зро зуміла

Дівчина Сара йшла зі сторони Катеринославського бульвару та переходила дорогу. Вона побачила велику калюжу та працівників біля неї, тому вирішила перестрибнути.

Здалося, що вони щось ремонтують. Починаю йти, працівник "Дніпроводоканалу" кричить "не наступайте". Я подумала, що не можна наступати на багнюку,

– згадує потерпіла.

Дівчина розповіла, що вона здійснила стрибок на антипаркувальну напівсферу. Однак уникнути контакту з водою не вдалося, оскільки тротуар провалився.



Місце події після відкачування води / Фото телеграму "Дніпро обласний"

Чому це сталося

У цьому місці під тротуаром прорвало комунікації. Вода почала розмивати ґрунт і, як наслідок, нічого не підтримувало бруківку.

Після цього інциденту комунальники одразу усунули протікання води. Згодом яму засипали піском.

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Вода в ямі сягала потерпілій по шию. Попри це, дівчина практично не постраждала. У воді залишився її смартфон, який комунальникам згодом довелося виловлювати. Після прориву, в цьому місці частково обмежили рух – заборонили їхати двома правими смугами проспекту.

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