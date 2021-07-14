Дівчина провалилася в яму в центрі Дніпра: по шию була у воді – відео

У самісінькому центрі Дніпра дівчина провалилася під землю. Вода в ямі була їй по шию. Це трапилося через прорив комунікацій.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Яворницького та Барикадна. Дівчина впала 14 липня приблизно о 14:20 годині.

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Попереджали тільки криком

З під землі на бульварній частині проспекту вибризкувала вода. Вона заливала проїжджу частину й тротуар. Дівчина йшла зі сторони Катеринославського бульвару та почала рухатися пішохідним переходом.

Працівники аварійної бригади "Дніпроводоканалу" спробували попередити, що не варто це робити. Проте вона неправильно їх зрозуміла та все ж спробувала перестрибнути прорив.

Я подумала, що мені кричать не наступати в багнюку. Там не було ні огорожі, ні попереджувального знаку,

– розповіла потерпіла журналістам.

Місце, де трапився цей прорив і коментар потерпілої: відео "Інформатора"

У воді залишився телефон

Нога дівчини потрапила на "антипарковочну" напівсферу за метр від місця прориву. У цей момент під землю пішла частина тротуару разом із дівчиною.

Комунальники одразу витягнули потерпілу та вона виявилася неушкодженою. Проте у воді залишився її iphone 11. Смартфон виловили та віддали власниці тільки згодом.

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Там перекрили дорогу

Працівники "Дніпроводоканалу" відкачали воду з місця прориву. Виявилося, що відбулося розмиття ґрунту під проїжджою частиною.

Тому в цьому місці частково обмежили рух. А саме, заборонили їхати двома правими смугами проспекту Яворницького в напрямі пам'ятника Слави.

Провалля, в яке впала дівчина / Фото "Інформатора"