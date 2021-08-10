16-річна студентка-продавчиня у важкому стані, батьки шукають гроші: деталі ДТП під Одесою
10 серпня 2021 , 00:09Читать новость на русском
Джерело:"Обозреватель"
16-річна студентка-продавчиня Надія Костанді-Балан постраждала внаслідок аварії, коли водійка влетіла в торгову точку з кавунами та динями. Дівчина в реанімації.
Лікарі кажуть, що її стан важкий. Батьки продають господарство, щоб вилікувати доньку.
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16-річній дівчині провели кілька операцій
Продавчиня кавунів на Одещині Надія Костанді-Балан, на яку 5 серпня налетів автомобіль Kia Magentis, в реанімації.
Стан 16-річної дівчини стабільно важкий, лікарі провели кілька операцій і чекають, коли постраждала почне одужувати,
– мовиться у повідомленні.
Видання також повідомляє, що батьки дівчини вже продають господарство, щоб мати гроші на лікування та реабілітацію доньки.Зверніть увагу! Усі, хто має бажання матеріально допомогти Надії, можуть переказати кошти на карту батька дівчини – Володимира Балана 5168 7451 0849 9267.
Що відомо про аварію на Одещині
- 5 серпня 32-річна водійка авто в Одеській області влетіла в торгову точку з кавунами та динями. Унаслідок ДТП постраждала неповнолітня продавчиня та сама водійка легковика.
- Автівка знесла частину столів і намет, які виконували функцію прилавку. Після цього вона врізалася в причеп, де навантажені кавуни.
- Попередньо мати дівчини розповідала, що у доньки роздроблений таз, порвані нирка і селезінка, зламані ноги та ребра, пробита легеня.
- Лікування у дитячій реанімації настільки дороге, що є непідйомним для багатодітної сім'ї Надії.