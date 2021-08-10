16-річна студентка-продавчиня у важкому стані, батьки шукають гроші: деталі ДТП під Одесою

16-річна студентка-продавчиня Надія Костанді-Балан постраждала внаслідок аварії, коли водійка влетіла в торгову точку з кавунами та динями. Дівчина в реанімації.

Лікарі кажуть, що її стан важкий. Батьки продають господарство, щоб вилікувати доньку.

До теми Водійка знесла прилавок кавунів на Одещині: постраждала юна продавчиня – відео

16-річній дівчині провели кілька операцій

Продавчиня кавунів на Одещині Надія Костанді-Балан, на яку 5 серпня налетів автомобіль Kia Magentis, в реанімації.

Стан 16-річної дівчини стабільно важкий, лікарі провели кілька операцій і чекають, коли постраждала почне одужувати,

– мовиться у повідомленні.

Видання також повідомляє, що батьки дівчини вже продають господарство, щоб мати гроші на лікування та реабілітацію доньки.

Що відомо про аварію на Одещині

5 серпня 32-річна водійка авто в Одеській області влетіла в торгову точку з кавунами та динями. Унаслідок ДТП постраждала неповнолітня продавчиня та сама водійка легковика.

Автівка знесла частину столів і намет, які виконували функцію прилавку. Після цього вона врізалася в причеп, де навантажені кавуни.

Попередньо мати дівчини розповідала, що у доньки роздроблений таз, порвані нирка і селезінка, зламані ноги та ребра, пробита легеня.

Лікування у дитячій реанімації настільки дороге, що є непідйомним для багатодітної сім'ї Надії.

Усі, хто має бажання матеріально допомогти Надії, можуть переказати кошти на карту батька дівчини – Володимира Балана 5168 7451 0849 9267.