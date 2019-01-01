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      Дівчина Адоніса Стівенсона повідомила подробиці жахливого стану боксера

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      Дівчина Стівенсона розповіла подробиці жахливого стану боксера
      Дівчина Стівенсона розповіла подробиці жахливого стану боксера / boxingscene.com

      Дівчина канадського боксера Адоніса Стівенсона Сімона Год розповіла про стан здоров'я свого хлопця, який все ще перебуває в лікарні в Канаді. За її словами, він може з нею спілкуватися, але не за допомогою слів.

      "У нього виходить спілкуватися зі мною. Якщо йому здається, що у нього свербить в носі, то я можу його почухати. Я питаю, чи хоче він цього, а він кивком голови мені відповідає "так" чи "ні". Він може рухати руками, але це вимагає великих зусиль. Я боялася, що він не впізнає мене, коли прокинеться, але він впізнав і це чудово", – цитує Сімону Boxingscene.com.

      Читайте також: Брат Адоніса Стівенсона розповів про стан боксера після нокауту Гвоздика

      Також дівчина канадця розповіла про ситуацію зі Стівенсоном відразу після бою з Олександром Гвоздиком. За її словами, вона відразу помітила щось недобре в стані боксера.

      "Лікар запитав у нього про головний біль, на що він відповів що все в порядку. Але йому було спекотно, й він вирішив піти прийняти душ. Після цього він не відчув себе добре, я це бачила. Після чого він пішов у ванну щоб охолонути й взяв рушник, а потім сказав мені: "Я зовсім не в порядку, у мене болить голова". Я знала, що він дійсно серйозно постраждав", – розповіла дівчина боксера.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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