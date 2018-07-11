Дівчина ледь не втратила руку через фото для Instagram

Каліфорнійська Instagram-модель Катаріна Заруцькі хотіла зробити оригінальне фотографію з Багам, на якому вона б плавала серед акул-няньок, проте один з хижаків атакував дівчину.

Як пише NBC News, 19-річна Катаріна відправилася на відпочинок на Багами і вирішила зробити кілька фотографій у затоці з вусатими акулами-няньками.

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Дівчина не раз бачила схожі знімки з акулами, оскільки цей вид практично безпечний і туристи нерідко плавають з ними пліч-о-пліч.

Катаріна залізла у воду і зробила кілька вдалих фото, але в якийсь момент одна з акул вчепилася моделі в руку і потягла вниз.

Акула схопила мене за зап'ястя, і я відчула, як зуби занурюються в мою плоть,

– розповіла вона.

Проте дівчина не запанікувала і вирвала руку з пащі акули та допливла до місця, де можна було встати на ноги. Вона також вийняла закривавлену руку з води, щоб не притягувати інших хижаків.

Варто відзначити, що на пляжі є табличка з попередженням про небезпеку хижаків.

Табличка з попередженням

У лікарні Катаріні приписали курс антибіотиків, оскільки пащі акул живуть багато бактерій.