Дівчина Леонардо Ді Капріо показала фігуру у крихітному бікіні: фото

43-річний актор Леонардо Ді Капріо та його 21-річна дівчина Каміла Морроне продовжують насолоджуватися відпочинком в Італії.

Лео та Камілу сфотографували папарацці, коли пара відправилася поплавати у морі, пише Daily Mail.

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Для відпочинку Морроне обрала купальник у леопардовий принт, який демонстрував її чудову фігуру. А от Ді Капріо зараз не в найкращій спортивній формі.

Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне

Каміла Морроне

Додамо, про роман актора і моделі заговорили у травні 2016 року, коли пару все частіше бачили разом.

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 4 Сер 2018 р. о 10:08 PDT

Допис, поширений Camila Morrone (@camimorrone) 6 Сер 2018 р. о 10:22 PDT