Дівчина Леонардо Ді Капріо показала фігуру у крихітному бікіні: фото
43-річний актор Леонардо Ді Капріо та його 21-річна дівчина Каміла Морроне продовжують насолоджуватися відпочинком в Італії.
Лео та Камілу сфотографували папарацці, коли пара відправилася поплавати у морі, пише Daily Mail.
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Для відпочинку Морроне обрала купальник у леопардовий принт, який демонстрував її чудову фігуру. А от Ді Капріо зараз не в найкращій спортивній формі.
Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне
Каміла Морроне
Додамо, про роман актора і моделі заговорили у травні 2016 року, коли пару все частіше бачили разом.
Джерело: 24 Канал
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