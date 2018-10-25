Дівчина Леонардо Ді Капріо показала сексуальні форми у рекламі: фото
21-річна Каміла Морроне нова дівчина голлівудської зірки 43-річного Леонардо Ді Капріо. ЗМІ пишуть, що у пари все серйозно у вони планують одружитися.
Зараз кар’єра Каміли пішла в гору: нещодавно вона стала обличчям бренду джинсів Jordache.
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Морроне знялася у розкутих образах у ковбойському стилі, демонструючи фантастичну фігуру. Також дівчина фотографувалася у крихітному бікіні.
Каміла Морроне для реклами Jordache
Нагадаємо, стосунки Леонардо та Каміли тривають менше року, але пара постійно проводить вільний час разом. Нещодавно Ді Капріо відпочивав з Морроне та її мамою в Італії.
Джерело: 24 Канал
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