Дівчина Луніна прокоментувала перехід українця в "Леганес"

Дівчина українського воротаря мадридського "Реалу" Андрія Луніна Анастасія Томазова в соцмережі Instagram прокоментувала перехід свого хлопця в інший клуб.

За словами Анастасії, українець робить все можливе, щоб грати в "Реалі".

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Це все чутки. Андрій – гравець "Реала", і робить все, щоб грати там, – написала Анастасія.

Нагадаємо, що за інформацією Marca, український воротар "Реала" Андрій Лунін може перейти в "Леганес".

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