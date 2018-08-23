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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Дівчина Луніна прокоментувала перехід українця в "Леганес"

74 Читать новость на русском
Андрій Лунін з дівчиною
Андрій Лунін з дівчиною

Дівчина українського воротаря мадридського "Реалу" Андрія Луніна Анастасія Томазова в соцмережі Instagram прокоментувала перехід свого хлопця в інший клуб.

За словами Анастасії, українець робить все можливе, щоб грати в "Реалі".

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Це все чутки. Андрій – гравець "Реала", і робить все, щоб грати там, – написала Анастасія.

Нагадаємо, що за інформацією Marca, український воротар "Реала" Андрій Лунін може перейти в "Леганес".

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Теги: Новини спорту Футбол Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
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