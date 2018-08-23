Дівчина Луніна прокоментувала перехід українця в "Леганес"
Дівчина українського воротаря мадридського "Реалу" Андрія Луніна Анастасія Томазова в соцмережі Instagram прокоментувала перехід свого хлопця в інший клуб.
За словами Анастасії, українець робить все можливе, щоб грати в "Реалі".
Читайте також: "Реал" здобув першу перемогу при новому тренері, українець Лунін не потрапив у заявку на матч
Це все чутки. Андрій – гравець "Реала", і робить все, щоб грати там, – написала Анастасія.
Нагадаємо, що за інформацією Marca, український воротар "Реала" Андрій Лунін може перейти в "Леганес".
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
Фоменко: Збірна України перебуває в нерівних умовах з білорусами. ВІДЕО7 жовтня 2014 , 09:12
Екс-півзахисник збірної України розповів про свою адаптацію в аматорському футболі4 травня 2015 , 14:33