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      Дівчина на Porsche влаштувала гучну ДТП у Києві: мажорка – донька скандального "регіонала"

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      Сергій Євтягін разом із донькою Владиславою / Соцмережі

      З'явилися нові подробиці щодо резонансної ДТП у Києві, коли дівчина на Porsche на скаженій швидкості влетіла на тротуар і розбила власне авто вщент. Винуватицею інциденту, імовірно, є Владислава Євтягіна. Журналісти з'ясували, що вона – донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від "Партії регіонів".

      Уранці 22 листопада в Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. На щастя, ані сама водійка, ні пасажири машини, ані пішоходи, що проходили повз, не постраждали. Також жодних пошкоджень не зазнали співробітники Київавтодору, які якраз у момент ДТП ремонтували на цьому місці дорогу.

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      Що відомо про винуватицю ДТП

      Згідно з інформацією, яку оприлюднили в мережі, за кермом Porsche була 19-річна Владислава Євтягіна. Внаслідок зіткнення з огорожею вона потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку. Відповідно до показів драгера, дівчина перебувала у стані легкого сп’яніння. Також напідпитку були й троє молодих людей, що перебували тоді з Євтягіною в машині.

      За даними ресурсу "Обозреватель", Владислава Євтягіна є співзасновницею "Шахти Петровської".

      Євтягін, ДТП, Київ, мажорка, 19 років, Партія регіонів
      Владислава Євтягіна 

      Що відомо про її батька

      Батько 19-річної Владислави Євтягіної – ексдепутат Єнакіївської міськради від "Партії регіонів Сергій Євтягін. Він також є кінцевим бенефіціарним власником компанії "Акцент-центр" у Києві. Ця фірма займається гуртовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом, а також подібними продуктами.

      Згідно з опублікованими даними про "Акцент-центр", Сергій Федорович Євтягін є зареєстрованим у місті Вуглегірськ, що у Бахмутському районі на Донеччині. Наразі цей населений пункт контролюють бойовики так званої "ДНР".

      Відповідно до інформації, яку пишуть у мережі, Євтягін є власником копанок у селищах Булавінка та Ольховатка Донецької області. Також його називають зятем кримінального авторитета з Єнакієвого. А у 2013 році один із сайтів вірян УПЦ МП Горлівки писав, що депутат допоміг будівництву центрального храму Вуглегірська.

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      Також у одній із соцмереж можна знайти деякого Сергія Євтягіна. На своїй сторінці він вказав рідним містом Вуглегірськ. Також він позує з донькою, яка є дуже схожою на винуватицю нещодавньої ДТП у Києві.

      Сергій Євтягін, Владислава Євтягіна, ДТП, Київ, Porsche

      Сергій Євтягін, Владислава Євтягіна, ДТП, Київ, Porsche
      Сергій Євтягін разом із донькою Владиславою 

      Сергій Євтягін, Владислава Євтягіна, ДТП, Київ, Porsche
      Сергій Євтягін разом із дружиною

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      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Новини Києва Новини Донецька Кримінальні новини Скандал
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